Morre fundador do Hospital Antônio Targino; prefeito decreta luto em Campina Grande

O prefeito Bruno Cunha Lima, de Campina Grande, emitiu nota de pesar pelo falecimento do médico José Targino da Silva, 92, na tarde desta sexta-feira, 16, após um período de internação no hospital de sua propriedade, o Antônio Targino.

“Um médico e empresário que construiu uma história de respeito, vitórias e exemplos na cidade pela qual se apaixonou até o fim de sua vida”, resumiu Bruno, que ainda nesta sexta assinará decreto de luto de três dias em homenagem póstuma a Targino.

Natural de Esperança, no Agreste da Paraíba, José Targino formou-se em Medicina em Recife-PE e optou pela especialidade Ortopedia.

Segundo o prefeito campinense, a biografia de José Targino confunde-se com a própria história do Hospital Antônio Targino, fundada em homenagem ao pai, ao lado de sua esposa, a médica ginecologista e obstetra Marluce Cariry.

Na nota, Bruno Cunha Lima ressalta os pêsames à familia, notadamente à viúva Marluce Targino e os filhos Walenska e Wolney, além dos cinco netos.

O velório do corpo do médico Antônio Targino acontece no Campo Santo Parque da Paz, a partir das 17 horas, após o cortejo fúnebre parar em frente ao Hospital Antônio Targino, no Centenário.