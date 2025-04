*Vídeo: ParaibaOnline

O advogado Floriano Brito Júnior assumiu oficialmente a presidência do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campina Grande (Ipsem). Em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, ele falou sobre os desafios da função, explicou como funciona a estrutura do órgão e destacou sua experiência na administração pública.

“O Ipsem, além de fazer toda a gestão do Instituto de Previdência do Município, é responsável pelo pagamento das aposentadorias e das pensões dos seus segurados, ou seja, os servidores públicos e os seus dependentes, e pelo recolhimento das contribuições previdenciárias mensais”, detalhou.

Floriano explicou que, por ser uma autarquia, o Ipsem funciona com autonomia administrativa, financeira e jurídica, operando de forma independente da estrutura direta da Prefeitura.

“Funciona em separado. Temos nossas próprias licitações, nossa própria defesa jurídica — que era o que eu fazia até então na procuradoria. Eu brinco que é quase uma miniprefeitura: tem receita própria, despesa própria, tudo apartado do município.”

Além da presidência do instituto, Floriano passa a responder também pelo Comitê de Investimentos, responsável por definir a alocação dos recursos do fundo previdenciário, e pelo Conselho Administrativo, que toma as decisões-macro da instituição.

Com um currículo marcado por experiências em diferentes esferas do poder público, Floriano relembrou sua trajetória.

“Já fui da Secretaria de Estado da Saúde, da Casa Civil do governador Cássio, e mais recentemente, no primeiro governo de Romero, fui coordenador do Procon. Foi um período muito bom, gosto bastante da área do direito do consumidor, sou professor da disciplina na universidade.”

Floriano também contou que deixou o Procon em 2014 para concluir seu doutorado e, ao retornar, foi convidado a integrar a procuradoria do Ipsem.

“Na época, Romero chamou Diogo Flávio, que era o procurador, para ser chefe de gabinete. E aí me veio o convite para assumir a procuradoria do Ipsem, que exerci até o dia de ontem.”

Agora, à frente da presidência, Floriano Brito afirma estar pronto para dar continuidade ao trabalho e buscar avanços na gestão da previdência municipal, sempre com foco na transparência, responsabilidade fiscal e na valorização dos servidores públicos de Campina Grande.