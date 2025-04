A Prefeitura Municipal de Campina Grande realiza mais uma edição do evento ‘Teacolho’, dentro da programação do Abril Azul — mês dedicado à conscientização sobre o autismo. A ação acontecerá nesta sexta-feira, no Parque Evaldo Cruz, com atividades durante todo o dia, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Edna Silva, gerente de Políticas da Pessoa com Deficiência do município, destacou a importância da iniciativa e fez um convite especial à população:

“Passando pra convidar todos vocês para mais uma edição do ‘Teacolho’. Mais um evento promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, alusivo ao mês do Abril Azul, com a temática do autismo”, afirmou.

O evento contará também com a terceira edição da Expo Autismo, que reúne exposições artísticas produzidas por pessoas autistas, como pinturas, desenhos e outras expressões criativas. A programação também inclui atrações musicais. Pela manhã, a cantora Érika Marques sobe ao palco, enquanto à tarde o Trio de Forró Ananias anima o público.

Diversas secretarias municipais estarão presentes com a oferta de serviços e ações integradas, como a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Saúde, o Centro Especializado em Reabilitação (CER) e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs).

O ‘Teacolho’ é mais do que um evento — é uma celebração da inclusão, do respeito e da visibilidade às pessoas com autismo e suas famílias. A entrada é gratuita.