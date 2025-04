ExpoAutismo 2025: últimos preparativo para nova edição do evento

A terceira edição da Expoautismo, na próxima sexta-feira, 11, está passando pelos últimos preparativos nesta semana, através da Prefeitura de Campina Grande, por meio da Gerência da Pessoa com Deficiência (PcD), ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Nesta quarta-feira, 09, a equipe organizadora realizou uma visita ao Parque Evaldo Cruz, para viabilizar as demandas do evento no espaço do Quadrilhódromo.

A visita foi realizada em conjunto com equipes ligadas à segunda edição do TEAcolho, evento no qual a Expoautismo integrará pelo segundo ano consecutivo, fazendo alusão ao mês da Conscientização do Autismo. As inscrições, encerradas em 31 de março, resultaram em 80 pessoas cadastradas para a exposição, sendo 64 da comunidade em geral e 16 de alunos da Rede Municipal de Ensino.

No local, haverá apresentação de dança, música, pinturas, desenhos, poesias, entre outros. A apresentação do evento será realizada por uma das crianças autistas, integrando o momento como um todo de destaque para o público ao qual a ação é voltada. Um dos diferenciais na exposição deste ano é que, de manhã, a cantora Stella Alves estará animando a programação, já à tarde, a banda de forró Ananias, tocará para os participantes.

Conforme a gerente Edna Silva, da Gerência PcD, o momento será muito especial. “Proporcionar para as famílias participantes e as pessoas que vão prestigiar o evento é algo que é imensurável afetivamente, porque sabemos da necessidade de cada vez mais estar incluindo as pessoas com autismo no meio social como um todo. Será um momento único e a expectativa é a melhor possível”, disse a gerente.

O secretário da Semas, Fabio Thoma, reforçou a importância dessa ação.

“Esse é mais um evento que faremos neste mês para dar visibilidade às pessoas com autismo. É com muita alegria que organizamos um espaço só para eles, dando destaque aos talentos de cada um e proporcionando várias apresentações para a comunidade em geral, de forma a promover mais integração e inclusão social”, finalizou o secretário.

Sobre o TEAcolho

O TEAcolho é uma ação voltada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). As atividades serão desenvolvidas no Parque Evaldo Cruz (Açude Novo) no dia 11.

Entre os serviços ofertados haverá, além da Expoautismo, serviços de autocuidado, brinquedoteca, oficina de recursos, Circuito Motor, espaço sensorial, oficina de pintura, oficina de robótica, unidade móvel do Hospital de Amor, Odontomóvel, oficina de terapia ocupacional e a ação Laço e estímulo: o poder do brincar.