O novo bispo da Diocese de Cajazeiras, Dom Francisco de Assis Gabriel dos Santos, concedeu entrevista à rádio Caturité FM e falou com emoção sobre a nova missão confiada pelo Papa Francisco. Natural do município de Esperança, no Agreste paraibano, Dom Francisco destacou suas raízes, relembrou figuras marcantes da Igreja no Cariri e compartilhou os sentimentos que o acompanham nesse novo desafio.

“Cresci escutando a rádio… E ontem, 9 de abril, data em que fui anunciado como bispo de Cajazeiras, também foi aniversário de 88 anos do Padre Gabriel, missionário redentorista que veio da Holanda e dedicou sua vida à missão apostólica junto aos pobres do Cariri paraibano. Ele atuou em regiões como Prata, Monteiro, Campina Grande, Sumé, Amparo, Congo, São Miguel… Essa memória me toca profundamente”, recordou Dom Francisco.

Missionário redentorista, Dom Francisco tem uma trajetória marcada pela proximidade com as comunidades do interior da Paraíba e por seu compromisso com os mais pobres. Ele já atuou na província eclesiástica da Paraíba, inclusive como seminarista, e celebra agora o retorno ao seu Estado como bispo.

“Estou voltando à Paraíba como bispo, pela primeira vez depois que saí seminarista. Atuei e fui formado aqui. A Diocese de Cajazeiras faz parte da minha história, da história da Igreja na qual fui moldado”, afirmou.

Durante a entrevista, Dom Francisco ainda fez menção a outras referências que o inspiraram, como o irmão Urbano, que teve forte atuação no apoio aos agricultores do semiárido paraibano.

Ao falar sobre o sentimento diante da nomeação, ele destacou a alegria e o senso de responsabilidade:

“O sentimento que levo no coração é de esperança, é de expectativa. Para mim é um grande privilégio ser bispo na Paraíba, entre meus conterrâneos, num lugar com tanta cultura e tanta história. É um privilégio servir com humanismo”, declarou.

Ouça a entrevista.