Novo bispo de Cajazeiras é nomeado pelo papa Francisco

O papa Francisco nomeou, nesta quarta-feira, dom Francisco de Assis Gabriel dos Santos como novo bispo da diocese de Cajazeiras, na Paraíba.

Atualmente, dom Francisco está à frente do governo pastoral da diocese de Campo Maior, no Piauí, e é o vice-presidente do Regional Nordeste 4 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB NE 4).

Dom Francisco de Assis Gabriel dos Santos retornará ao seu estado natal com a nova missão. Ele é paraibano, natural da cidade de Esperança, nascido em 5 de fevereiro de 1968.

Religioso da Congregação do Santíssimo Redentor, os Missionários Redentoristas, formou-se em Filosofia pelo Instituto Teológico e Pastoral, em 1994, e em Teologia, pelo Instituto Teológico São Paulo, com diploma pelo Instituto Santo Anselmo, de Roma, em 1999. Sua ordenação sacerdotal aconteceu em sua terra natal, no dia 22 de julho de 2000.

*Com informações da Ascom