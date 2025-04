Unifacisa se pronuncia sobre queda de avião Campina Grande

A Unifacisa se pronunciou sobre a queda de um avião monomotor, ocorrida no final da manhã desta quarta-feira (9) nas proximidades do aeroclube de Campina Grande, no distrito de São José da Mata.

Leia a nota na íntegra:

A Unifacisa informa que a aeronave Cessna 150 (PT – WVL), envolvida no incidente ocorrido nesta quarta-feira, 09 de abril de 2025, é de sua propriedade. A aeronave está regularizada, não realiza voos de instrução e não está vinculada ao curso prático de aviação da instituição.

No momento do ocorrido, o avião realizava um voo de translado e não havia nenhum aluno a bordo — apenas o piloto, que possui ampla experiência na aviação, e um mecânico.

A aeronave apresentou um problema logo após a decolagem, e o piloto realizou um pouso forçado. Graças à sua competência e experiência, houve apenas danos materiais. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital de Trauma de Campina Grande, o piloto e o mecânico estão passando por procedimentos médicos e quadro de saúde é estável.

A Unifacisa reafirma seu compromisso com a segurança e a responsabilidade em todas as suas operações.