Médico atualiza estado de saúde de vítimas de queda de avião em Campina

O médico do Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, dr. Lino, atualizou o estado de saúde de duas vítimas de uma queda de um avião monomotor, ocorrida no final da manhã desta quarta-feira (9) nas proximidades do aeroclube de Campina Grande, no distrito de São José da Mata, Agreste da Paraíba.

Conforme o médico, os pacientes, de 33 e 65 anos, que estão passando por procedimentos médicos, estão conscientes e apresentam quadro de saúde estável. Eles vão continuar sendo acompanhados pela equipe médica, até que estejam prontos para receber alta.

O caso

A aeronave Cessna 150H, modelo monomotor fabricado em 1968, caiu no final da manhã desta quarta-feira (9) nas proximidades do aeroclube de Campina Grande, no distrito de São José da Mata.

Ela transportava um instrutor de voo e um aluno no momento do acidente. Ambos ficaram feridos, mas foram socorridos conscientes e orientados pelo Corpo de Bombeiros e Samu, e levados para o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes.

De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião pertence a uma universidade particular da cidade e está com o registro regularizado. O equipamento é utilizado em atividades de instrução prática para alunos do curso de aviação civil.

A instituição de ensino, por meio de nota, informou que vai investigar as causas do ocorrido.

O local da queda foi isolado pelas autoridades devido ao risco de incêndio.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e devem ser apuradas pelos órgãos competentes.