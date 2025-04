O ministro das Cidades, Jáder Filho, que esteve na Paraíba nesta terça-feira (1) para a entrega de moradias do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, do Governo Federal, e contratação de novas unidades habitacionais para várias cidades do Estado, agradeceu o empenho de membros da bancada paraibana no Congresso Nacional, para garantir a construção de casas do programa na Paraíba. Ele citou nominalmente alguns parlamentares, dentre eles o líder da Maioria no Senado da República, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

“Nossos parlamentares nos permitiram que nós tivéssemos orçamento, mais um ano para o Minha Casa, Minha Vida, e isso é fruto dessa parceria. São parlamentares que têm nos ajudado para que o Minha Casa, Minha Vida volte a ser uma realidade, a exemplo do senador Veneziano”, lembrou o ministro.

“Hoje, aqui na Paraíba, estamos assinando, em contrato, tanto início de obras quanto em contratação, mais de 1.060 novas unidades habitacionais, só para a Paraíba, em diversos municípios, em todas as modalidades, urbana, rural, entidades… e isso é fruto da parceria com os parlamentares”, reconheceu Jáder Filho.

Ele disse que, ao assumir o ministério, encontrou 87 mil unidades habitacionais paralisadas em todo o País, devido à falta de recursos. Mas que, graças a parlamentares como Veneziano, o programa foi retomado.

“Nós estamos retomando todas essas obras, já foram entregues mais de 45 mil unidades habitacionais destas que estavam paralisadas, as outras já estão todas em obra pra que a gente também possa entregar, fora as novas unidades que já começamos”.