Governador da Paraíba e ministro entregam unidades habitacionais

O governador João Azevêdo entregou, nesta terça-feira (1º), ao lado do ministro das Cidades, Jader Filho, os Residenciais Vila Jardim Residence Club IV e Vista da Colina, ambos localizados no bairro de Gramame, em João Pessoa, totalizando 247 novas moradias do Minha Casa Minha Vida e investimentos de R$ 40,8 milhões.

O gestor também autorizou o início de obras de construção e a contratação de 2.699 novas moradias, compreendendo recursos que somam mais de R$ 156 milhões.

O chefe do Executivo estadual autorizou a Companhia Estadual de Habitação Popular (Cehap) a realizar chamamento público para assegurar mais duas mil unidades, com o repasse de R$ 25 mil, por unidade, de subsídio estadual, compreendendo recursos de R$ 50 milhões.

Na solenidade, ainda foram autorizados o início das obras dos Residenciais Simão Barbosa de Almeida I e II, com 256 apartamentos no bairro do Serrotão, em Campina Grande; do Residencial Matias Granjeiro I, com 96 apartamentos, em Esperança; e Residencial José Martins I, com 192 apartamentos, no bairro Alto do Mateus, em João Pessoa.

Além disso, foram assinados contratos para construção de unidades habitacionais em Bayeux, no Residencial João Deon I, com 100 apartamentos; 37 casas em Marcação, na Comunidade Indígena Aldeia Brejinho; e 18 casas em Areia, na Comunidade Quilombola Negra do Mundo Novo; representando investimentos superiores a R$ 106,6 milhões.

Na ocasião, o governador João Azevêdo ressaltou que a política pública de habitação é prioridade do governo. “A casa não é apenas uma obra de infraestrutura, mas ela representa proteção e acolhimento para as famílias. Hoje estamos destinando mais de R$ 150 milhões para a habitação.

Em empreendimentos como os entregues hoje, o Governo Federal subsidia R$ 55 mil e o Governo do Estado R$ 28 mil para garantir a moradia de qualidade e uma prestação muito menor. Com o governo do presidente Lula, o Minha Casa Minha Vida voltou e nós somos gratos por mais uma parceria com o Governo Federal, que tem permitido a realização de sonhos de muitas famílias”, frisou.

Ele também evidenciou o volume de investimentos voltados para garantir habitação de qualidade para os paraibanos.

“Nós temos um programa de habitação que abrange 16.800 unidades e um investimento de R$ 1,9 bilhão, dos quais mais de R$ 400 milhões são do Governo do Estado. Essa é a nossa forma de demonstrar o respeito que temos pelo segmento da habitação e de fazer uma gestão com foco no cuidado com as pessoas”, acrescentou.

O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou o compromisso do governo federal de garantir moradia digna e de qualidade para as famílias e reforçou a parceria com a gestão do governador João Azevêdo para fortalecer as políticas públicas. “Nós tivemos a oportunidade de celebrar a contratação de mais de 1.060 novas unidades habitacionais em diversos municípios da Paraíba pelo Minha Casa Minha Vida Urbana, Rural, Entidades e isso é fruto de parceria, e o presidente Lula quer ver o Brasil todo em obras. As famílias que receberam suas chaves hoje irão morar em um local humanizado, com varanda, demonstrando a preocupação com as pessoas, assegurando também a geração de emprego e renda”, comentou ao autorizar também 108 residências no Centro Histórico de João Pessoa.

A presidente da Cehap, Emília Correia Lima, evidenciou o esforço do governo para assegurar imóveis dotados de toda a infraestrutura e equipamentos de lazer para proporcionar a melhoria da qualidade de vida das pessoas. “Essa é uma das formas com que o Governo da Paraíba em parceria com o governo federal encontrou para contemplar uma faixa de pessoas que não conseguiam ter acesso ao mercado porque não tinha o dinheiro da entrada do imóvel. Então o governo custeia a entrada para que as famílias consigam pagar o seu apartamento por um preço justo. Nós também asseguramos junto às construtoras a implantação de energia solar nas áreas comuns, permitindo aos moradores viverem em um ambiente com toda a infraestrutura”, sustentou.

No Vila Jardim Residence Club IV foram entregues 192 apartamentos. A área comum do empreendimento é composta por guarita, espaço gourmet, academia, piscinas adulto e infantil, playground, espaço pet e sistema de geração de energia solar fotovoltaica. A infraestrutura do condomínio ainda conta com rede de abastecimento de água, rede de esgotamento sanitário, rede de energia elétrica, drenagem de águas pluviais e pavimentação.

Os apartamentos possuem 50,15m² e são compostos de uma varanda, uma sala de Estar/Jantar, cozinha/área de serviço, banheiro social, dois quartos, sendo um com suíte.

O barbeiro Pedro Trigueiro celebrou a conquista da casa própria, onde vai morar com sua mãe. “Eu estou realizando um sonho hoje e vou proporcionar à minha mãe um local melhor para ela morar com mais qualidade de vida e segurança. O condomínio tem muitas opções de lazer e é muito bem localizado, por isso estou muito feliz”, declarou.

No Residencial Vista da Colina foram entregues 55 apartamentos. O condomínio é composto por piscina, churrasqueira/cozinha gourmet, playground e salão de festas. Todas as áreas comuns foram entregues mobiliadas e equipadas, além disso o empreendimento ainda conta com sistema de energia fotovoltaico. Os apartamentos possuem 43 m² de área privativa, sendo compostos por sala de Estar/Jantar, cozinha/área de serviço, dois quartos, banheiro social e uma vaga de garagem por unidade.

A operadora de caixa Thayris Lima falou da emoção de realizar o sonho da casa própria e da maternidade. “Antes eu morava na casa da minha mãe e eu estou muito feliz por vir morar no meu apartamento que é ideal para mim, meu esposo e para o meu filho que está chegando”, disse.

Prestigiaram a solenidade o vice-governador Lucas Ribeiro; os deputados estaduais Felipe Leitão, Chico Mendes, João Gonçalves, Luciano Cartaxo, Michel Henrique e Cicinho Lima; o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena; prefeitos de municípios contemplados com as moradias; Cristiano Boaventura (representante da Caixa Econômica Federal); além de auxiliares da gestão estadual, dentre eles Deusdete Queiroga (secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Nonato Bandeira (secretário da Comunicação Institucional) e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador).