Romero destaca importância de Fábio Ramalho na chefia de gabinete

O deputado federal Romero Rodrigues prestigiou, nesta segunda-feira (31), a posse de Fábio Ramalho como chefe de gabinete da Prefeitura de Campina Grande e destacou a trajetória política e administrativa do novo integrante da gestão municipal.

“Ramalho já demonstrou, e a Paraíba conhece, sua competência, dedicação e os resultados do seu trabalho, iniciado em Lagoa Seca e que ganhou força em todo o Estado. Vim para abraçá-lo, para dizer que estamos juntos nessa missão honrosa, mas também desafiadora, de gerir e coordenar uma secretaria de tamanha importância. E, dentro das minhas possibilidades, estarei à disposição para ajudá-lo”, afirmou Romero.

A nomeação de Fábio Ramalho fortalece a articulação política do grupo, permitindo o retorno do deputado Manoel Ludgério à Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). Para Romero, essa movimentação reflete a importância do trabalho em equipe.

“O político não se faz sozinho. Quando você ganha, é porque muitas pessoas, em maior ou menor proporção, ajudaram nesse processo. Agora, é hora de manter o sentimento de corpo, de união e unidade. A chegada de Fábio ao gabinete reforça isso e, ao mesmo tempo, contribui para o merecido retorno de Ludgério à Assembleia”, destacou.

Articulações nacionais e fortalecimento da Paraíba

Rodrigues também comentou sobre sua atuação em Brasília e a importância da Câmara Federal para Campina Grande e o estado da Paraíba. Segundo ele, o cenário político atual ampliou o protagonismo do Legislativo, permitindo mais investimentos e articulações.

“O mandato de deputado federal ganhou uma nova proporção. Hoje, além das emendas individuais impositivas, há as emendas de bancada, com valores bem mais significativos. O contexto nacional mudou, e o Legislativo tem um papel mais forte. Precisamos aproveitar esse momento para ajudar a Paraíba inteira, Campina Grande e os municípios que contribuíram para nossa caminhada”, pontuou.

Romero reiterou seu compromisso com a cidade e o Estado, reforçando que seguirá atuando para garantir recursos e investimentos que beneficiem a população.

Ouça a entrevista aqui.