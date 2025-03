O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, empossou o deputado licenciado Fábio Ramalho como o novo secretário chefe de Gabinete da Prefeitura. A cerimônia aconteceu na manhã desta segunda-feira, 31, no Salão Nobre do Gabinete do Prefeito (Palácio do Bispo), na Avenida Rio Branco.

A posse contou com a presença de diversas autoridades e foi marcada pelo pronunciamento do prefeito Bruno Cunha Lima, que destacou a trajetória e a vasta experiência pública de Fábio Ramalho.

O prefeito também ressaltou os desafios e as expectativas para essa nova fase administrativa, voltada para a ampliação de obras, ações e conquistas em benefício de toda a população campinense.

Segundo Bruno, a nomeação de Fábio Ramalho reforça a dinâmica e fortalece a gestão municipal, especialmente no que diz respeito à integração e propagação das ações do governo junto à população e aos diversos setores da cidade, destacando, para tanto, a experiência política e administrativa do novo auxiliar.

“Ele desfruta de grande experiência como liderança política, por ter sido vereador e prefeito, além de ser deputado estadual licenciado. Com certeza, reúne todas as condições para oferecer uma notável contribuição administrativa à nossa gestão e à própria cidade de Campina Grande. Fábio vai contribuir, entre outros aspectos, com a articulação e a aproximação cada vez maior do nosso governo junto ao povo campinense, levando ao conhecimento da comunidade as inúmeras ações até agora desenvolvidas pela gestão municipal”, destacou.

Em seu discurso, o novo secretário de Gabinete agradeceu a confiança do prefeito e afirmou que se dedicará plenamente para contribuir com o desenvolvimento de Campina Grande.

Fábio Ramalho ressaltou, desde já, o grande esforço da atual gestão em impulsionar o progresso da cidade Rainha da Borborema e melhorar a qualidade de vida de seus habitantes.

“É uma grande alegria participar desta gestão que tanto tem feito em prol da nossa gente, sendo uma referência para todo o Estado da Paraíba, com obras em todos os setores administrativos. Neste contexto, queremos interagir intensamente com as demais pastas do Município, com o Poder Legislativo e com todos os parceiros que estão ao nosso lado em favor do progresso local. Vamos, então, trabalhar de forma conjunta, cada vez mais, para que Campina seja a grande referência do nosso Estado”, afirmou.

Presenças

Diversas autoridades prestigiaram a solenidade. Integraram a mesa de autoridades o vice-prefeito Alcindor Villarim Filho; o deputado federal Romero Rodrigues; os deputados estaduais Anderson Monteiro e Manoel Ludgério; o vereador Dinho Papaléguas (representando a Câmara Municipal); Nelson Gomes Filho (coordenador de Articulação Política); o padre Rodolfo (representando o bispo diocesano Dom Dulcênio); o senador Efraim Morais e o empresário Arthur Almeida (Bolinha). Essas autoridades também fizeram pronunciamentos, destacando sua confiança no êxito da nova gestão do Gabinete do Prefeito. O evento também contou com a presença de secretários municipais, lideranças políticas e prefeitos de diversos municípios do interior paraibano.

Trajetória de Fábio Ramalho

Fábio Ramalho possui uma sólida trajetória política, tendo sido vereador e prefeito de Lagoa Seca. Atualmente, é deputado estadual e presidente do PSDB.

Em sua nova função, ele pretende aplicar toda a sua experiência para dar continuidade aos projetos de desenvolvimento de Campina Grande. Com a nomeação de Fábio Ramalho, o suplente Manoel Ludgério assume a vaga de deputado na Assembleia Legislativa da Paraíba.