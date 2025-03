Caso ISEA: veja o que já foi publicado no Paraibaonline

A seguir as notícias publicadas no ParaibaOnline acerca da lamentável e fatal ocorrência que envolveu uma paciente do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) em Campina Grande.

MPPB emite nota sobre morte de Danielle Morais

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/03/26/mppb-emite-nota-sobre-morte-de-danielle-morais/

Médico lamenta morte de Danielle Morais e destaca esforço da equipe de saúde

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/03/26/medico-lamenta-morte-de-danielle-morais-e-destaca-esforco-da-equipe-de-saude/

Secretário de Saúde de Campina Grande lamenta morte de Danielle Morais

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/03/26/secretario-de-saude-de-campina-grande-lamenta-morte-de-danielle-morais/

Bruno condena politização em torno da morte de Danielle Morais

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/03/26/bruno-condena-politizacao-em-torno-da-morte-de-danielle-morais/

Prefeito adia lançamento da programação do Maior São João do Mundo após morte de Danielle Morais

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/03/26/prefeito-adia-lancamento-da-programacao-do-maior-sao-joao-do-mundo-apos-morte-de-danielle-morais/

Vereadores cobram investigação no caso do ISEA

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/03/26/vereadores-cobram-investigacao-no-caso-do-isea/ https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/03/26/vereadores-cobram-investigacao-no-caso-do-isea/

Mulher que perdeu filho e útero em parto é enterrada em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/03/26/mulher-que-perdeu-filho-e-utero-em-parto-e-enterrada-em-campina-grande/

PARAÍBA

Mulher que perdeu bebê durante o parto no Isea morre após complicações de saúde

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/03/25/mulher-que-perdeu-bebe-durante-o-parto-no-isea-morre-apos-complicacoes-pos-cirurgicas/

Secretaria de Saúde de Campina Grande emite nota sobre a morte de Danielle Morais

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/03/25/secretaria-de-saude-de-campina-grande-emite-nota-sobre-a-morte-de-danielle-morais/