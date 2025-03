Bruno condena politização em torno da morte de Danielle Morais

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, participou de uma coletiva de imprensa na Secretaria Municipal de Saúde, sobre a morte de Danielle Morais, que faleceu nessa terça-feira (25) com suspeita de um AVC hemorrágico, dias após perder seu filho na maternidade do Instituto Elpídio de Almeida (ISEA).

Na ocasião, o prefeito lamentou a morte de Danielle, se solidarizando com seus familiares, e repreendeu o uso político-partidário do ocorrido por parte de algumas pessoas.

“É algo que deveria passar longe da política e da partidarização, pois estamos tratando do sofrimento de uma família”, destacou.

Na ocasião, o anunciou que decidiu adiar o lançamento da programação do Maior São João do Mundo, que aconteceria nesta quinta-feira, 27, na Pirâmide do Parque do Povo.

Relembre o caso

Maria Danielle Cristina Morais, mãe do bebê Davi Elô, estava internada no Hospital Pedro I devido a complicações pós-parto, após perder a criança durante o parto no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (Isea) no dia 1º de março.

A família denunciou o Isea por negligência médica, levando ao afastamento da equipe envolvida e à abertura de uma sindicância.

A Secretaria de Saúde de Campina Grande emitiu nota lamentando a morte e informou que Danielle havia recebido alta recentemente, mas foi internada novamente com suspeita de AVC hemorrágico. O caso segue sob investigação.

Assista o trecho da coletiva AQUI!