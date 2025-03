Secretaria de Saúde de Campina Grande emite nota sobre a morte de Danielle Morais

A Secretaria de Saúde de Campina Grande lamentou, por meio de nota oficial, a morte de Maria Danielle Cristina Morais, ocorrida nesta terça-feira (25) no Hospital Municipal Pedro I.

A paciente, que havia perdido o bebê durante o parto no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (Isea) no início do mês, faleceu após complicações pós-cirúrgicas.

A gestão municipal informou que Danielle havia recebido alta no último domingo (23) após apresentar quadro clínico estável, mas foi internada novamente nesta terça-feira (25) com sinais de um possível Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico. Apesar das tentativas médicas, ela não resistiu. A causa da morte está sendo investigada.

A Secretaria também anunciou uma entrevista coletiva sobre o caso, marcada para esta quarta-feira (26), às 10h. Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Saúde de Campina Grande lamenta profundamente a morte de Danielle Morais, ocorrida nesta terça-feira, 25, no Hospital Municipal Pedro I. A gestão se solidariza com a família e expressa sua consternação com a perda dolorosa.

A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar uma entrevista coletiva de imprensa sobre o caso na manhã desta quarta-feira, 26, nas suas dependências, a partir das 10h.

A gestão municipal ressalta que a paciente apresentava quadro clínico geral bom e estável, o que ensejou a sua alta médica no último domingo, 23. Danielle tinha passado por procedimento cirúrgico na quinta-feira, 13, e a operação foi considerada exitosa. Ela realizou uma laparotomia no Hospital Municipal Dr. Edgley.

Entretanto, a paciente foi admitida nesta terça-feira no Hospital Pedro I com sinais de um possível Acidente Vascular Cerebral hemorrágico. A equipe médica realizou todas as manobras para tentar preservar a vida da paciente, mas não foi possível salvá-la. A causa da morte está sendo investigada.