Hospital de Trauma de CG se pronuncia sobre atendimento de criança

O Hospital de Trauma de Campina Grande se pronunciou em nota sobre o atendimento prestado a uma paciente diagnosticada com celulite.

Leia a nota na íntegra:

Em nota, o Hospital de Trauma afirmou que em nenhum momento houve descaso ou desrespeito em relação à paciente e aos familiares. Informou também, que desde o diagnóstico da celulite, o hospital tem se empenhado em prestar todas as condutas cabíveis para o tratamento, incluindo a comunicação diária de informações relevantes para os familiares e suporte multidisciplinar. O hospital afirmou ainda, que a paciente está em um dos leitos da unidade, com as condições de funcionamento e higiene devidamente regulares e monitoradas.