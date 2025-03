Mãe denuncia Trauma de CG por descaso com menina que teve perna errada operada

Quase um ano após o erro médico que levou uma criança de 6 anos a passar por uma cirurgia na perna errada no Hospital de Trauma de Campina Grande, a menina ainda enfrenta complicações.

A mãe denuncia negligência e falta de cuidado por parte do hospital. Após a última internação, a criança foi diagnosticada com celulite infecciosa, que a mãe acredita ter sido causada pelo uso do gesso colocado pelo hospital.

A mãe também critica as condições de higiene na enfermaria e a falta de atendimento adequado.

*com informações da Rede Ita