Cinema da Educação de Campina Grande será entregue neste ano

*Vídeo: ParaibaOnline

A Prefeitura de Campina Grande segue investindo na melhoria da infraestrutura escolar, com reformas e ampliações em diversas unidades da rede municipal. Em entrevista à rádio Caturité FM, o secretário de Educação, Asfora Neto, destacou o avanço das obras e anunciou que o Cinema da Educação será entregue até dezembro deste ano.

“O cinema está com a obra avançada, e nossa previsão é entregá-lo até o final do ano. Ele será um espaço multifuncional, funcionando como cinema e anfiteatro, ampliando as oportunidades culturais para nossos alunos”, afirmou o secretário.

Reformas e ampliações na rede municipal

Além do cinema, diversas escolas estão passando por reformas e ampliações. Entre as unidades já revitalizadas, Asfora Neto citou a Escola Doutor Chateaubriand, na zona leste, que recebeu climatização total, nova bateria de banheiros, ampliação da cozinha e outras melhorias.

A Escola Tiradentes, no bairro Santa Rosa, também está em fase avançada de reforma e será entregue após o recesso do meio do ano. “Essa será uma das maiores escolas da rede, com estrutura moderna, sala de informática equipada com kit de robótica e um novo padrão arquitetônico”, explicou.

Outras escolas que estão sendo reformadas e ampliadas:

Escola Maria Anunciada, na região do Cinza

Escola Cícero Virgínio, em Bodocongó

Escola Presidente Kennedy, também em Bodocongó

Creche Melo Leitão, na região do bairro Santa Rosa

Creche Denise Medeiros, nas Malvinas