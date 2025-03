*Vídeo: ParaibaOnline

O secretário de Educação de Campina Grande, Asfora Neto, concedeu entrevista à rádio Caturité FM nesta quinta-feira (20) e esclareceu o andamento da entrega dos kits escolares e do fardamento para os estudantes da rede municipal de ensino. Segundo ele, o processo teve início no primeiro dia do ano letivo, em 10 de fevereiro, e segue em andamento para garantir que todos os alunos sejam contemplados, inclusive os que se matricularam após o prazo oficial.

“Nós iniciamos a entrega no primeiro dia do ano letivo, dia 10 de fevereiro, e essa entrega vem sendo feita de modo contínuo. Não é algo tão simples quanto parece, porque, embora o calendário oficial de matrículas fosse até 31 de janeiro, ainda em março continuamos recebendo novos alunos. Só na educação especial, por exemplo, tivemos um crescimento de mais de 7% nas matrículas de estudantes com autismo após o início das aulas”, explicou o secretário.

Fardamento e kits escolares para toda a rede

A entrega do material escolar está sendo realizada de forma sistemática, abrangendo desde a educação infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Segundo Asfora Neto, os kits variam de acordo com a etapa de ensino.

“Para o ensino infantil, por exemplo, incluímos lápis de colorir, tinta guache e outros materiais lúdicos. Já para os estudantes maiores, temos cadernos, lápis e outros itens essenciais. Além disso, entregamos também os fardamentos completos, incluindo tênis e mochilas. Uma novidade que fez sucesso este ano foram as ‘crocs’, ou papetes de borracha, que agradaram bastante as crianças da educação infantil”, destacou.

Logística de distribuição e ajustes no fardamento

A Secretaria de Educação está realizando a entrega tanto na zona urbana quanto na zona rural e prevê que, nos próximos 15 dias, o processo seja concluído.

“A nossa equipe está todos os dias nas escolas, tanto na zona urbana quanto na rural. Nossa previsão é que, dentro dos próximos 15 dias, consigamos concluir a distribuição, contemplando inclusive aqueles que se matricularam fora do período regular”, afirmou.

Sobre o fardamento, Asfora Neto explicou que ajustes podem ser necessários devido às diferenças de numeração entre marcas. “Sabemos que, dependendo da marca da roupa, um tamanho M ou G pode ter variações. Por isso, estamos atentos para realizar trocas e ajustes, garantindo que todos os estudantes tenham seu fardamento adequado”, disse.

A Prefeitura de Campina Grande reforça que os pais e responsáveis que ainda não receberam os kits escolares ou o fardamento podem procurar a direção das escolas para obter informações sobre a entrega.