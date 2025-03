Veja o que foi destaque no ParaibaOnline durante o ´feriadão´ de carnaval

Confira abaixo, dia a dia, os destaques do noticiário do ParaibaOnline, o site de notícias autônomo mais acessado no Estado.

– Quinta-feira:

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/02/28/saiba-o-que-foi-destaque-na-quinta-feira-no-paraibaonline/

– Sexta-feira:

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/03/01/saiba-o-que-rolou-de-novidades-nesta-sexta-feira-no-paraibaonline-4/

– Sábado:

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/03/02/sabado-com-muita-informacao-no-paraibaonline-atualize-se/

– Domingo

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/03/03/saiba-o-que-rolou-de-novidades-no-domingo-de-carnaval/

– 2ª feira:

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/03/04/saiba-as-noticias-mais-acessadas-na-segunda-feira/

– 3ª feira:

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/03/05/saiba-o-que-rolou-de-novidades-na-terca-feira-de-carnaval/