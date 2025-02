Jairo Oliveira diz que OAB-PB está em boas mãos

Durante a solenidade de posse da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraíba (OAB-PB), o conselheiro federal Dr. Jairo Oliveira destacou os desafios enfrentados pela advocacia, mas reforçou a confiança na gestão empossada para trabalhar em prol da classe.

Em seu discurso, Oliveira enfatizou a capacidade do presidente reempossado, Harrison Targino, para conduzir a instituição com competência e dedicação. “Pelo talento e capacidade de Harrison, a nossa OAB está em boas mãos para a condução dessa casa”, afirmou.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades e advogados, que acompanharam a reafirmação do compromisso da diretoria com o fortalecimento da advocacia paraibana.