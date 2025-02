Nova diretoria da OAB-PB toma posse em solenidade em João Pessoa

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizou, na noite dessa segunda-feira (24), a posse festiva da nova Diretoria, que comanda a Instituição no triênio 2025/2027.

A solenidade aconteceu na nova sede da Ordem, localizada na Avenida João Cirilo, S/N, no bairro do Altiplano, em João Pessoa (PB).

O evento foi bastante prestigiado, contando com a presença de diversos diretores da OAB Nacional; presidentes de Seccionais, de Subseções e Comissões da OAB-PB, magistrados, políticos, personalidades do judiciário, além de representantes da Sociedade Civil Organizada.

A posse foi comandada pelo presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, e pelo presidente reeleito da OAB-PB, Harrison Targino. Entre os presentes destacam-se o governador da Paraíba, João Azevêdo; o vice-governador Lucas Ribeiro; o senadores: Daniela Ribeiro; Efraim Filho e Veneziano Vital; o presidente da Assembleia Legislativa (ALPB), Adriano Galdino; o presidente do TJPB, Fred Coutinho; o presidente do Tribunal de Contas, Fábio Nogueira; o procurador-geral de Justiça, Antônio Hortêncio; a defensora pública-geral, Madalena Abrantes; entre outros.

Representando a advocacia nacional e regional, marcaram presença a secretária-geral do CFOAB, Rose Morais; o diretor-tesoureiro do CFOAB, Délio Lins e Silva Júnior; e os presidentes das seccionais Ednaldo Vidal (Roraima); Márcio Nogueira (Rondônia) e Rafael Lara Martins (Goiás).

A posse administrativa da atual gestão aconteceu no final do último mês de dezembro. Reeleito para mais um mandato à frente da OAB-PB, Harrison Targino terá ao seu lado na diretoria Janny Milanês (vice-presidente), Diego Cabral (secretário-geral), Ana Paula Albuquerque (secretária-geral adjunta), Jullyanna Viegas (tesoureira), Joelma Carneiro (diretora de Controladoria) e Gustavo Moreira (diretor de Planejamento).

Em um discurso bastante emocionado, o presidente Harrison Targino agradeceu ao seu grupo, que o reelegeu para mais três anos a frente da OAB-PB.

“Essa festa e essa posse não é da Diretoria ou dos diretores, mas sim de todos os advogados. Nós somos um movimento de advogados e advogadas das mais diferentes visões de mundo, de centro, de direita, de esquerda. Das mais diversas regiões do Estado e distintas perspectivas profissionais, mas unidos em um só propósito, em um só partido que nos une, que é o partido da advocacia”, afirmou.

Harrison afirmou que na atual gestão vai buscar aprimorar serviços e avançar ainda mais em conquistas em prol da advocacia paraibana e nacional.

“Iniciamos uma jornada de mais três anos à frente da OAB, ao lado de um coletivo de advogados e advogadas das mais diferentes visões do mundo. Nós estamos buscando ampliar serviços, aprofundando conquistas, inovando e, sobretudo, buscando preparar o advogado e advogada para os tempos em que nos encontramos, para que nós possamos nos qualificar cada vez mais e melhor no campo profissional, podendo servir com mais qualidade. Este é o propósito que a Ordem vai tentar responder nesses três anos”, disse.

O presidente acrescentou que a instituição seguirá buscando garantir o cumprimento da Constituição e a efetivação dos direitos constitucionais por meio do diálogo.

“A OAB sempre defende que devemos garantir o cumprimento efetivo da Constituição, que prevê que os poderes façam entre si um certo conserto para que, dessa forma, possam servir de maneira efetiva à população. A OAB luta intransigentemente pelo Estado Democrático de Direito e pela democracia, ao mesmo tempo em que defende a advocacia. Vamos trabalhar nesse diálogo institucional”, afirmou.

Já o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, iniciou seu discurso destacando as qualidades do presidente da OAB-PB, Harrison Targino, suas contribuições e importância para o sistema OAB. “Sinto-me privilegiado de tê-lo como amigo e presidente em mais uma gestão, você faz parte do time dos imprescindíveis para a Ordem e para a advocacia”, afirmou.

Simonetti também destacou as ações da OAB-PB em defesa da mulher advogada, da jovem advocacia, da interiorização, da defesa das prerrogativas e da ampliação da capacitação profissional.

“Reafirmamos o compromisso coletivo com a advocacia e com a sociedade. Na Paraíba, são mais de 24 mil advogados que diariamente defende direitos, garantem Justiça e fortalecem a cidadania. A Ordem tem uma missão clara: proteger, valorizar e defender a advocacia em todas as instâncias e a atual Diretoria, sob comando do presidente Harrison, está a altura desta missão”, declarou.

O presidente ressaltou que a OAB avança em conquistas legislativas, a exemplo da aprovação no Congresso Nacional da gratuidade das custas para a execução de honorários.

“Advocacia paraibana tem papel fundamental nesse contexto. A OAB continuará na vanguarda da defesa intransigente do direito de defesa, da sustentação oral e da valorização profissional. Reafirmo a todos e a todas aqui que a OAB Paraíba contará sempre com o Conselho Federal, caminhamos juntos para fortalecer nossa classe, com unidade e determinação”, disse.

Por fim, Simonetti afirmou que o compromisso do Conselho Federal com a Paraíba está materializado na nova sede da OAB-PB, que será completamente entregue a advocacia paraibana brevemente.

Caixa de Assistência

A solenidade também marcou a posse dos novos diretores da CAA-PB, presidida por Rodrigo Farias. A nova gestão da Caixa de Assistência conta ainda com Larissa Bonates (vice-presidente), Alberto Evaristo (secretário-geral), Elibia Afonso (secretária-geral adjunta), André Cabral (tesoureiro), Cris Araruna (diretora de Saúde e Bem-Estar), André Martins (diretor de Esporte) e Fred Igor (diretor de Interiorização).

Além dos diretores da OAB-PB e da CAA-PB, tomaram posse os conselheiros federais e seccionais da entidade, que atuarão no triênio 2025-2027.