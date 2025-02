*Vídeo: ParaibaOnline

O secretário executivo de Cultura da Paraíba, Pedro Santos, concedeu entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité, nesta quarta-feira (12), em que destacou o compromisso da gestão estadual com a descentralização dos investimentos na cultura e a abertura de novos editais voltados ao setor. Durante a conversa, Pedro ressaltou a importância da Secult Itinerante, iniciativa que percorre diversas cidades para levar informações e aproximar os agentes culturais das oportunidades oferecidas pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult-PB).

“Se alguém nos perguntasse qual a marca principal da Secretaria de Cultura hoje, a gente pode afirmar com muita tranquilidade que é a descentralização dos investimentos. Esse é um ponto central e ocorre por uma decisão do governador João Azevêdo de fazer com que o recurso chegue cada vez mais ao interior do Estado. Para que isso aconteça, é fundamental estabelecer diálogos como esse, para que as pessoas se apropriem das informações”, afirmou Pedro Santos.

A Secult Itinerante já passou por Guarabira e Cuité, chegando nesta quarta-feira a Campina Grande, com evento no Cine Teatro São José, e seguirá para Monteiro e Itabaiana. Na próxima semana, será a vez do Sertão paraibano receber a caravana. Segundo Pedro, a iniciativa também tem como objetivo apresentar um balanço das ações da pasta e discutir o planejamento para 2025 e 2026, ouvindo as demandas dos agentes culturais da região.

Editais e oportunidades para a cultura

Durante a entrevista, o secretário também detalhou os editais em aberto, com destaque para o Arte na Bagagem, voltado à circulação de artistas e grupos culturais para apresentações fora da Paraíba. “O edital permite que o artista saia do Estado. Às vezes, um grupo de arte se desenvolve e encerra as atividades sem ter tido a oportunidade de se apresentar em outros palcos. Esse edital financia essa saída, seja em nível regional, nacional ou até internacional”, explicou.

Além do Arte na Bagagem, a Secult-PB lançou, nesta semana, novos editais financiados pela Lei Aldir Blanc, contemplando diversos segmentos culturais.

Pontos e Pontões de Cultura: voltado para a manutenção de equipamentos culturais certificados pelo Ministério da Cultura.

– Prêmio Patrimônio Vivo: reconhecimento da trajetória de mestres e mestras das artes populares.

– Prêmio de Espaços Culturais: incentivo a bibliotecas, museus e espaços de cultura geridos pela sociedade civil.

– Prêmio das Culturas Populares: fomento a manifestações tradicionais da Paraíba, como bois de carnaval, ala ursas, capoeira e coco de roda.

Pedro Santos também destacou uma parceria com a Editora A União para apoiar escritores paraibanos na publicação de livros. “A Paraíba escreve mais livros do que lê, e queremos mudar isso. Esse edital vai permitir que os livros selecionados passem por revisão, editoração e impressão, sendo distribuídos entre os autores e bibliotecas públicas do Estado”, pontuou.

Com a Secult Itinerante e os novos editais, a Secretaria de Cultura da Paraíba reforça o compromisso com o desenvolvimento e fortalecimento da cultura em todas as regiões do Estado.