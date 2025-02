Projeto Prima abre inscrições para novos alunos em Campina Grande

*Vídeo: ParaibaOnline

O secretário executivo de Cultura da Paraíba, Pedro Santos, destacou em entrevista à Rádio Caturité FM a importância do Projeto Prima (Programa de Inclusão Através da Música e das Artes), que atualmente está presente em 14 cidades paraibanas com 17 polos ativos. Segundo ele, o programa oferece a crianças e adolescentes a oportunidade de aprender música clássica, formando pequenas orquestras em cada um dos polos.

“O Prima é um dos programas mais lindos da Secretaria de Cultura e da Educação, porque é uma parceria entre os dois órgãos. Muitas vezes, estamos lidando com crianças que nunca encostaram em um violino, violoncelo, trompete, fagote, oboé, tuba ou tímpano de percussão. Esse é um programa que transforma vidas através da música”, destacou Pedro Santos.

Em Campina Grande, o Prima tem polos nos bairros das Malvinas e do Pedregal, ambos com inscrições abertas para novos alunos. No Pedregal, há 63 vagas disponíveis, sendo uma para contrabaixo e dez para percussão. Já no polo das Malvinas, as oportunidades incluem nove vagas para violino, três para viola, duas para contrabaixo, duas para flauta transversal, uma para clarinete, uma para trombone, uma para tuba e dez para percussão.

Os interessados podem se inscrever diretamente nos polos. O Polo das Malvinas funciona na Escola Álvaro Gaudêncio de Queiroz, na Rua dos Jucais. Já o do Pedregal está na Escola Monte Carmelo, localizada na Rua Professor Carlos Francisco Medeiros. O programa atende crianças a partir dos sete anos e, embora seja voltado para alunos da rede pública, também permite a participação de estudantes de escolas privadas que residam em áreas de vulnerabilidade social.

Com essa iniciativa, o Prima segue ampliando seu alcance e reafirmando seu compromisso de levar a educação musical a crianças e jovens paraibanos, promovendo inclusão e oportunidades através da arte.