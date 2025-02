João Pessoa registrou 32,48 milímetros (mm) de chuvas, média das últimas 6 horas – até as 9h30 desta terça-feira (4). A maior precipitação foi registrada no Grotão, onde choveu 45,6 mm, seguido do Centro, com 40,8 mm, e Tambauzinho, que registrou 30,4 mm. O bairro do Cristo, com 17,8 mm, registrou a menor precipitação.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) intensificou o monitoramento das áreas de risco da capital paraibana, que está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de chuvas de 20 a 30mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h e baixo risco de corte de energia, queda de galhos e alagamentos.

Com as fortes chuvas, alguns pontos registraram acúmulo de água, sendo necessária intervenção dos agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) em campo e monitoramento eletrônico.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, a tendência para as próximas 72 horas é de chuva de baixa intensidade na Capital. “Segundo a Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa-PB), a indicação de ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada, por vezes forte, sobre a faixa leste do Estado”, disse.

Kelson Chaves disse ainda que a Defesa Civil e demais órgãos da gestão municipal seguem atentos e prontos para atenderem as demandas e garantirem o bem-estar da população, mas reforçou que as pessoas devem evitar jogar lixo nas ruas, pois esse material causar entupimento das galerias pluviais.

“O Sistema de Proteção e Defesa Civil Municipal continuará monitorando os eventos, tentando sempre se antever aos fatos porventura mais graves, de modo a proteger e socorrer a população que se encontra em situação de risco mais séria. Não resta dúvidas, que o grande vilão da maioria dos pontos de acúmulo de água a nós notificados, tem sido o descarte inadequado de resíduos sólidos nas vias e passeios”, afirmou Kelson.

O coordenador da Defesa Civil reforçou ainda a necessidade da adoção de medidas de segurança em caso de chuvas fortes, como evitar o uso de eletroeletrônicos ao relento, evitar o abrigo sob árvores e abandonar imediatamente locais de risco a qualquer sinal de anormalidade, acionando a Compdec imediatamente.

Como acionar

A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.

Trânsito

Devido ao alerta do Inmet e as chuvas no início da manhã desta terça-feira, as secretarias que integram o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil também estão de prontidão.

A Semob-JP, desde 5h já estava com equipes em alerta para atender demandas relacionadas à segurança viária da cidade. Alguns pontos registraram acúmulo de água.

Foram observadas localidades com acúmulo de água na Av. Sergio Guerra (Equilíbrio do Ser), Av. Sanhauá (Ferroviária), Av. Valdemar Naziazeno (Lateral da Central de Polícia), Av. Dom Pedro II x Av. Coremas, Av. Coronel Augusto F. Maia, Trevo Automóvel (Viaduto do Cristo).

Foram constatados problemas nos semáforos na Av. Walfredo Leal x Av. Eurípides Tavares, Av. Ranieri Mazilli, na Av. Epitácio Pessoa x Av. Maximiano de Figueiredo e na Av. Epitácio Pessoa x Av. Wandick Filgueiras. Além do monitoramento pelas câmeras do COTT (Centro Operacional de Trânsito e Transporte), agentes de mobilidade em campo fizeram toda a diferença para redução dos transtornos.

Como acionar equipe

Para urgências de trânsito, a população pode entrar em contato, entre 5h e 0h, pelo número (83) 9 8760-2134 (WhatsApp) e a partir das 5h, a Central de Informações e reclamações atende chamadas pelo número: 3213-7188.

Drenagem

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), por meio da Diretoria de Manutenção e Conservação (DMC), está reforçando as ações na rede de drenagem nesta terça-feira chuvosa em João Pessoa. As equipes, que contam com auxílio de caminhões de alta pressão e sucção para a limpeza e desobstrução de galerias, estão circulando por vários bairros da cidade com pontos com registro de acúmulo de água da chuva.