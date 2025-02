Chuva intensa causa alagamentos e trânsito lento em João Pessoa

Uma forte chuva atingiu João Pessoa na manhã desta terça-feira (4), causando alagamentos e deixando o trânsito lento em vários pontos da cidade.

Segundo a Semob, há acúmulo de água na principal via dos Bancários, em frente ao Equilíbrio do Ser, além das proximidades do Mercado da Torre.

O cruzamento da Avenida Dom Pedro II com a Avenida Coremas também foi afetado, assim como a região do Ibama, no sentido Centro-bairro.

Toda a região metropolitana segue em alerta amarelo de perigo potencial de chuva até as 10h desta quarta-feira (5).

Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção.