As obras da ponte da Catingueira, em Campina Grande, avançam para a fase final, garantindo melhorias significativas na mobilidade da região. De acordo com o secretário de Obras do município, Joab Machado, os trabalhos estão sendo intensificados para que a via seja liberada o mais breve possível.

“Agora a gente vai retomar o serviço para refazer a pista, os aterros da nova pista e o calçamento. Estamos trabalhando ao máximo para que esse transtorno de mobilidade entre esses dois bairros seja mitigado rapidamente”, destacou Joab.

O secretário também ressaltou que a obra tem sido acompanhada de perto pela população e frisou o compromisso da gestão municipal em atender demandas históricas. “Quem passa por ali conhece bem a região e sabe que a obra está bem avançada. Essa fiscalização popular é muito importante”, afirmou.

Além da construção da ponte, a Prefeitura de Campina Grande já disponibilizou uma passagem temporária para pedestres, minimizando os impactos da obra no dia a dia dos moradores.

Segundo Joab Machado, a entrega da nova estrutura vai transformar a realidade da comunidade. “São pequenas coisas, esses detalhes, que mudam de fato a vida das pessoas. E é nisso que estamos focados”, concluiu.

A ponte da Catingueira é uma reivindicação antiga da população e integra um conjunto de investimentos da Prefeitura para melhorar a infraestrutura viária da cidade.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline