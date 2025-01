Em entrevista ao Jornal da Manhã da rádio Caturité FM, o secretário de Obras de Campina Grande, Joab Machado, atualizou o andamento das obras do Canal de Bodocongó, destacando a conclusão da segunda etapa e o início da terceira fase do projeto.

Segundo Joab, a segunda etapa, que liga a Rua Iara Amaral e conecta os bairros Dinamérica e Malvinas, está em fase final e deve ser liberada ainda no primeiro semestre deste ano.

“Agora estamos em uma nova etapa, terceira etapa, que estamos chamando. Nós já estamos concluindo a segunda etapa que vai ali da conclusão até a Rua Iara Amaral, onde a gente vai conectar os bairros do Dinamérica e também das Malvinas, então, melhorando a mobilidade de maneira significativa”, afirmou.

O secretário explicou que a terceira etapa já está em andamento, com movimentação intensa dos serviços iniciais, e abrangerá um trecho de aproximadamente 350 metros, conectando-se à Ponte do Cruzeiro.

“Nesse trecho da segunda etapa nós temos cerca de 200 metros e agora na terceira etapa nós temos uns 350 metros. Então estamos trabalhando aí com cerca de 550 metros para a conclusão até a Avenida Francisco Lopes de Almeida”, detalhou.

Joab também ressaltou a robustez do projeto, que inclui a construção de duas vias, um canal de drenagem e uma rotatória para a Avenida Francisco Lopes de Almeida.

“O planejamento é justamente concluir as duas fases em andamento atualmente. Até abril, a perspectiva é liberar a segunda etapa, com iluminação e calçadas finalizadas, enquanto a terceira fase seguirá ao longo do ano”, concluiu.

A obra do Canal de Bodocongó é considerada essencial para melhorar a mobilidade urbana e a infraestrutura da região, beneficiando milhares de moradores.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline