O secretário de Obras de Campina Grande, Joab Machado, detalhou em entrevista ao Jornal da Manhã, da rádio Caturité FM, os avanços e planos para a modernização da iluminação pública da cidade com tecnologia LED. Segundo ele, atualmente cerca de 55% a 60% dos pontos de iluminação já passaram pela substituição.

“A gente vem trabalhando agora no último mandato do prefeito Bruno, pedindo ao prefeito inclusive de aumentar esses investimentos no parque de iluminação pública. O planejamento é concluir 100% da cidade. É claro que a cidade vai crescendo, mas a perspectiva, o investimento que foi proposto, é que a gente deve eficientizar a cidade por inteira, pelo menos a parte urbana e parte dos distritos, dentro desses próximos quatro anos”, afirmou o secretário.

Machado destacou que os trabalhos seguem duas frentes: a expansão da rede em LED e a manutenção das luminárias já instaladas. A expectativa é que, nos meses de fevereiro e março, os serviços sejam retomados com foco na zona sul da cidade, contemplando bairros como Catolé de Zé Ferreira, Conjunto Acácio Figueiredo e Bairro das Cidades. Além disso, obras em fase de conclusão, como as da Plínio Lemos e Félix Araújo, também receberão a iluminação moderna.

A meta da gestão é atingir a cobertura total da cidade e de seus distritos com iluminação eficiente, garantindo mais segurança e economia no consumo de energia.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline