As obras de revitalização do Cine Capitólio, um dos marcos históricos e culturais de Campina Grande, foram retomadas e seguem avançando. Em entrevista à Rádio Caturité FM, o secretário de Obras do município, Joab Machado, detalhou o andamento da intervenção e reforçou que a entrega do equipamento está prevista para o ano de 2025.

“Graças a Deus, a obra foi retomada sem muitos problemas contratuais. A construtora já está executando os trabalhos, com uma frente de serviço bastante ampliada no local. Estamos avançando na fase preliminar de estrutura, com a execução de fundações. Quem passa pelo Capitólio já consegue ver as janelas abertas, pois estamos preservando a fachada, como é obrigatório. A obra está em fase de estrutura de concreto e, em breve, iniciaremos a estrutura metálica”, explicou o secretário.

Além da Secretaria de Obras, outras pastas da gestão municipal estão envolvidas no projeto, como a Secretaria de Educação, a Procuradoria do Município e a Secretaria de Planejamento. Segundo Joab Machado, a reforma do Cine Capitólio está sendo conduzida de forma integrada, garantindo o avanço das etapas sem comprometer a preservação do patrimônio.

Integração com a revitalização da Praça Clementino Procópio

Durante a entrevista, o secretário também destacou que a reforma do Capitólio será compatibilizada com a revitalização da Praça Clementino Procópio, espaço tradicional no Centro da cidade.

“O projeto da Praça já foi desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e faz parte do pacote de investimentos do programa Complato, um recurso internacional captado pela Prefeitura. A previsão é que as obras comecem no segundo semestre deste ano, quando o Capitólio já estará em uma fase mais avançada”, afirmou.

A Prefeitura de Campina Grande assegura que o planejamento das intervenções será feito de forma responsável, garantindo que comerciantes e frequentadores da praça não sejam prejudicados. “Queremos devolver esse equipamento de maneira rápida e alinhada com o Cine Capitólio, que será um importante espaço cultural e educacional para a cidade”, completou Joab Machado.

Com o avanço dessas obras, o Centro de Campina Grande se prepara para receber uma nova fase de requalificação, preservando sua história e garantindo espaços modernos para a população.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline