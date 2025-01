A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tamela Fama, confirmou em entrevista à rádio Caturité FM que a cidade está pronta para receber mais uma edição do Carnaval da Paz. O refúgio espiritual, que atrai milhares de pessoas para a Rainha da Borborema, contará com seis grandes eventos religiosos: Crescer, Consciência Cristã, Miep, Palavra Revelada, Verbo da Vida e É Além. “A Prefeitura vai dar todo o apoio, infraestrutura e fomento financeiro para fortalecer esses eventos”, afirmou Tamela Fama.

A secretária destacou ainda o impacto econômico do Carnaval da Paz para a cidade: “Em 2024, nós tivemos uma média de 90% da taxa de ocupação dos quartos de hotel, um percentual que se equipara ao Maior São João do Mundo”.

Apesar da transição de governo, a divulgação do Carnaval da Paz não foi comprometida. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizou diversas ações ao longo do ano para promover o evento, como road shows e participação em feiras de turismo.

“Houve contato com os organizadores de cada evento do Carnaval da Paz para que eles pudessem se fazer presente no nosso estande para também vender o Carnaval da Paz”, explicou Tamela Fama.

Com uma programação diversificada e um grande potencial turístico, o Carnaval da Paz se consolida como um dos maiores eventos religiosos do Brasil e um importante motor para a economia de Campina Grande.

*Vídeo: ParaibaOnline