Campina Grande se prepara para o seu pré-carnaval; saiba detalhes

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tamela Fama, confirmou em entrevista à rádio Caturité FM que os preparativos para o pré-carnaval e o Carnaval da Paz estão a todo vapor.

A cidade, que vem ficando conhecida por sua rica cultura carnavalesca, promete uma edição ainda mais especial em 2025. Segundo Tamela Fama, a Prefeitura Municipal tem trabalhado incansavelmente para garantir um evento seguro e organizado.

“Desde o final do ano passado, estamos com todas as tratativas para o Carnaval como um todo. Campina Grande tem um momento muito importante que é o Carnaval da Paz”, destacou a secretária.

A programação do Carnaval da Paz se estenderá de 28 de fevereiro a 4 de março, com diversos eventos espalhados pela cidade. Além disso, o pré-carnaval e o pós-carnaval, com o Campina Folia e o Carnaval Tradição, prometem animar a população com cerca de 50 bloquinhos.

A secretária também ressaltou a importância do cadastro dos blocos para garantir a segurança de todos os envolvidos. “A gente faz as parcerias, cria parceria com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar, enfim, a gente faz esse trabalho de conscientização”, explicou Tamela.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline