O superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), Victor Ribeiro, concedeu entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM, nesta segunda-feira, para detalhar o esquema de trânsito que está sendo implementado no entorno do Natal Iluminado. Este ano, o evento se expande para novas áreas da cidade, como o Parque Evaldo Cruz e o Parque do Povo, além dos tradicionais pontos no entorno do Açude Velho.

“Este ano o Natal Iluminado também estará para aquela área do Evaldo Cruz, o Açude Novo, Parque do Povo, pontos que não tinha até ano passado. Então, nós decidimos fazer a ação na parte do trânsito, no Açude Velho, onde a gente vai permanecer basicamente como até ano passado, para o estacionamento, para a pessoa com deficiência, para a pessoa idosa, quando o embarque e o desembarque. Então, já é uma rotina, as pessoas já sabem como funciona aquele trecho, e esse ano a gente ampliou para o Evaldo Cruz”, explicou Victor Ribeiro.

Com a inclusão do Parque Evaldo Cruz na programação, a STTP ajustou a logística de acessibilidade e estacionamento. Segundo o superintendente, foram criadas vagas em pontos estratégicos para garantir o embarque e desembarque seguro, incluindo áreas destinadas às pessoas com deficiência, idosos, usuários de aplicativos de transporte e táxis.

A operação também conta com a presença diária de equipes para monitorar e orientar o trânsito nos pontos de maior fluxo de pedestres e veículos. Victor Ribeiro ressaltou a importância do trabalho constante das equipes para a segurança dos visitantes.

“A gente está com equipes todos os dias nesses pontos para garantir a segurança das pessoas que vão naquele entorno ali, principalmente pessoas que vão a pé, pessoa idosa. Enfim, todo dia a gente tem equipes lá, e tem sido, até agora, graças a Deus, um sucesso”, afirmou.

Por fim, o superintendente destacou que não é necessário nenhum tipo de cadastramento para acessar as áreas delimitadas. O esquema de trânsito será mantido durante todo o período de realização do Natal Iluminado, com ajustes feitos conforme a necessidade.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline