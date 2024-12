Campina Grande: STTP define plano de trânsito para o Natal Iluminado

A Prefeitura de Campina Grande, através da STTP, definiu na tarde desta terça-feira, 02, o plano operacional para o monitoramento e a fiscalização trânsito para o Natal Iluminado 2024.

Durante todas as noites do evento, equipes de agentes de trânsito da autarquia estarão atuando nas ruas da cidade para garantir segurança viária para a população.

De acordo com a coordenadoria de trânsito, um total de 70 profissionais estarão se revezando no trabalho diário em viaturas, motos e bicicletas.

A central de monitoramento da STTP também terá profissionais 24h atuando para garantir melhor mobilidade urbana e segurança para campinenses, excursionistas e visitantes.

Além dos agentes de trânsito, equipes de fiscais de transporte atuarão nas áreas de estacionamento do evento. Com a implementação de dois polos principais para o evento (Parque Evaldo Cruz e Açude Velho) os pontos de estacionamento, embarque e desembarque e pontos para táxi, mototáxi e motoristas por aplicativo ficou definido da seguinte forma:

*Plano de estacionamento, embarque e desembarque no entorno do Parque do Povo*

Táxi (estacionamento)

* Rua Santa Clara;

* Largo do Evaldo Cruz;

* Rua Sebastião Donato (lado esquerdo, no trecho entre a Pirâmide e a Rua Lino Gomes).

Mototáxi (estacionamento)

* Rua Treze de Maio (esquina com Sebastião Donato).

Veículos de aplicativo (embarque e desembarque)

* Rua Lino Gomes (em frente à AABB);

* Rua Sebastião Donato (trecho entre a Rua Desembargador Trindade e Rua

Tiradentes – lado direito da via) ;

* Largo do Evaldo Cruz;

* Por trás do Teatro Municipal;

* Rua Frei Caneca (esquina com Rua Tiradentes).

Ônibus de turismo (embarque e desembarque)

Av. Floriano Peixoto (lateral do Teatro Municipal – lado direito da via).

Pessoas idosas ou com deficiência (estacionamento)

* Lateral da Pirâmide;

* Rua Desembargador Trindade;

* Largo do Evaldo Cruz, próximo à Sec. Ciência e Tecnologia.

Zona Azul – O estacionamento Zona Azul Social vai custar R$ 5,00 (Cinco Reais) de segunda a quinta-feira e R$ 10,00 (Dez Reais) de sexta a domingo e nos feriados durante o período. O Natal Iluminado segue até o dia 6 de janeiro de 2025, Dia de Reis.

Para informações adicionais a STTP está disponibilizando o WhatsApp Mobilidade 3341-1517.