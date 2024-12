Nesta terça-feira (3) o secretário de Obras de Campina Grande, Joab Machado, concedeu entrevista à rádio Caturité FM e destacou os avanços das obras de revitalização das avenidas Plínio Lemos e Félix Araújo. Ambas as intervenções são fundamentais para melhorar a mobilidade urbana e trazer um novo impulso para as regiões Oeste e Leste da cidade.

Joab Machado informou que a obra da Avenida Plínio Lemos está em pleno andamento e que a meta é concluir o asfaltamento de todo o setor oeste até o Natal. “A Avenida Plínio Lemos, nós estamos com um planejamento, vamos tentar inclusive terminar todo o asfaltamento ali no setor oeste até o Natal. Nós já estamos com a obra andando de forma excelente. Vamos aproveitar esse período de estiagem agora de dezembro, janeiro, fevereiro até março para acelerar essa obra e consigamos ter inclusive a parte de urbanismo, calçadas e ciclovias pelo menos iniciadas e com grande avanço aí dentro dessa construção”, destacou.

O secretário ainda informou que, apesar da previsão inicial de conclusão para o meio do ano que vem, a celeridade do trabalho pode permitir que a entrega aconteça antes do prazo estipulado. “Essa construção está prevista para ter término no meio do ano que vem, mas a gente acredita que vai conseguir entregar antes, devido à celeridade, devido ao avanço das obras de asfalto que tiveram nos últimos meses”, afirmou.

Em relação à Avenida Félix Araújo, Joab Machado também demonstrou otimismo. Ele destacou que o projeto já superou uma fase importante, conectando a avenida à Avenida Floriano Peixoto, um ponto crítico anteriormente para os ônibus antigos. “A mesma coisa acontece para a Félix Araújo. Andou muito bem, nós já fizemos a conexão para quem já passou por ali no setor leste no finalzinho da avenida Floriano Peixoto, onde a gente tinha aquele ponto de ônibus final para quem utiliza os ônibus antigos”, relata.

O secretário explicou que o foco atual é encerrar a movimentação de terra e o sistema de desvio para conectar a Avenida Félix Araújo à Avenida Santo Antônio, com conclusão prevista para antes do período de chuvas, em março de 2025. “Estamos agora finalizando, fazendo toda parte de movimento de terra e drenagem para a conexão da Félix Araújo com a Santo Antônio, também prevista para entrega antes do período chuvoso, ou seja, antes de março de 2025”, acrescentou.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline