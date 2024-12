Nesta terça-feira, 3, o secretário de Obras de Campina Grande, Joab Machado, concedeu entrevista à Rádio Caturité FM, em que detalhou os avanços e expectativas para a reconstrução da Estação Nova, projeto que promete transformar a infraestrutura urbana e social da cidade.

Segundo Joab, o processo licitatório para a obra já está em andamento, e o edital deve ser publicado nas próximas duas semanas. O início da execução está previsto para o início do próximo ano. “A Estação Nova está sendo licitada agora em dezembro, e nessas próximas duas semanas o edital vai estar publicado para todos que possuem interesse em verificar, em participar. De fato, vai ser uma obra magnífica, uma obra que acreditamos que trará mais resultados e vai melhorar muito a qualidade do que, por exemplo, a obra do Evaldo Cruz. A Estação Nova é uma obra maior, tanto em vista física quanto em mobilidade urbana”, afirmou o secretário.

Joab destacou que o projeto contempla a revitalização de antigas edificações ferroviárias, preservando os padrões arquitetônicos da época, mas com uma nova proposta de utilização. “Vamos reconstruir cinco edificações obedecendo aos parâmetros arquitetônicos da época, preservando o patrimônio histórico. Esses espaços serão destinados a serviços públicos, como Procon, administração municipal, atendimento ao turista e outras funcionalidades que facilitarão a vida da população”, explicou.

A Estação Nova será um centro integrado de mobilidade, com infraestrutura para atender diferentes modais de transporte. “Teremos espaço para ônibus de transporte público, o futuro VLT, bicicletas, táxis e aplicativos de transporte. A Estação Nova será um verdadeiro hub de conexão da mobilidade urbana, oferecendo praticidade e modernidade”, afirmou Joab.

Assista à entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline