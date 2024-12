O secretário de Obras de Campina Grande, Joab Machado, participou de uma entrevista na Rádio Caturité FM nesta terça-feira (3) para detalhar os avanços e as próximas etapas da interligação do Canal de Bodocongó com o Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e a Escola Técnica Estadual. O projeto inclui a construção de uma ponte e a urbanização do canal, conectando três grandes avenidas da cidade, o que promete revolucionar a mobilidade na região.

Joab anunciou que a ordem de serviço para as obras já foi assinada e a empresa responsável, vinda de outro estado, está mobilizando equipes para iniciar os trabalhos ainda neste mês. “Nós assinamos recentemente a ordem de serviço e tivemos êxito na continuidade da construção do canal. A etapa atual é na Rua Iara Amaral, onde estamos construindo uma ponte para conectar a Avenida Dinamérica com as Malvinas”, explicou o secretário.

Segundo Joab, as obras terão duas frentes simultâneas em dezembro. “A primeira etapa, que é a etapa 2, vai até a Rua Iara Amaral, com previsão de término até março, antes do período chuvoso. Já a segunda etapa, que segue da Iara Amaral até a ponte do Cruzeiro, tem previsão de 12 meses e se estenderá ao longo de 2025”, detalhou.

O projeto garantirá a conexão de três vias importantes da cidade, promovendo maior fluidez no trânsito local. “As três grandes avenidas interligadas são a Avenida Floriano Peixoto, onde hoje termina o trecho urbanizado do canal, a Almirante Barroso, e a Francisco Lopes de Almeida, que será licitada no início do próximo ano. É um trabalho de planejamento excelente, com recursos garantidos, que está sendo executado pelas secretarias”, destacou Joab.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline