Natal Iluminado 2024: Prefeito abre o polo do Parque Evaldo Cruz

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, celebrou a abertura do Polo do Parque Evaldo Cruz, uma das inovações do Natal Iluminado 2024.

Em entrevista, o prefeito ressaltou o impacto econômico e turístico do evento, destacando que a edição deste ano inclui ampliação dos polos gastronômicos e geração de novas oportunidades de emprego e renda.

Bruno mencionou que a expectativa é que o evento movimente até R$ 120 milhões, superando os números de 2023.

“Isso significa uma injeção direta de recursos na economia e o pão de cada dia na mesa das famílias que dependem do comércio e do setor de serviços de Campina Grande”, afirmou.

Além da relevância econômica, o prefeito destacou a essência do Natal como um momento de gratidão e celebração do verdadeiro significado da data.

Ele também ressaltou o crescimento e descentralização do Natal Iluminado, com programações nos distritos e polos como o Açude Velho e o Quarenta, consolidando o evento como um dos principais do segundo semestre no calendário turístico da cidade.

“Estamos consolidando o Natal Iluminado como um evento de destaque, que movimenta nossa economia e atrai visitantes de várias partes do Brasil. A cada ano, o planejamento busca elevar o nível do evento, e o Polo do Parque Evaldo Cruz é mais uma prova desse compromisso com Campina Grande”, concluiu.

