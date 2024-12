Natal Iluminado: veja a programação da abertura dos polos do Parque Evaldo Cruz e Parque do Povo

A Prefeitura de Campina Grande entrega nesta segunda-feira, 02 de dezembro, os dois principais polos do Natal Iluminado 2024: Parque Evaldo Cruz e o Parque do Povo. Na última semana, o prefeito Bruno Cunha Lima inaugurou o polo gastronômico instalado às margens do Açude Velho.

Além de uma Vila Gastronômica, o Parque do Povo conta com um teto iluminado. Já no Parque Evaldo Cruz, o destaque é a Árvore de Natal com 45 metros de altura, montada no icônico obelisco do parque.

O evento acontece a partir das 18h, em um trabalho coordenado por equipes das secretarias municipais de Cultura (Secult) e de Desenvolvimento Econômico (SEDE).

O secretário de Cultura de Campina Grande, Ronaldo Cunha Lima Filho, ressaltou que _O Natal Iluminado de Campina Grande_ integra o calendário dos eventos que cresceram muito nos últimos anos, gerando uma movimentação ímpar na economia da cidade, proporcionando o lazer gratuito e, para muitos, também uma importante fonte de renda.

“Além disso, as últimas edições tiveram uma atenção especial à programação artística, democratizando o acesso à cultura e promovendo a união e a celebração da arte no período natalino. Neste período festivo, as atividades culturais trazem alegria, fortalecem laços e proporcionam momentos únicos. É uma oportunidade de valorizar as nossas tradições, apoiar artistas locais e criar memórias”, enfatizou Ronaldo Cunha Lima Filho.

Já a secretária Tâmela Fama, de Desenvolvimento Econômico, destacou que os polos entregues nesta segunda-feira vão surpreender a população.

“Quando tivermos o acendimento da árvore principal é que vamos ter uma noção da grandiosidade do evento deste ano. O Evaldo Cruz já é um espetáculo à parte, já registra seguidos recordes de visitação. Imagine agora, no Natal, com toda a magia, simbologia e beleza que a Prefeitura de Campina Grande preparou? A expectativa é de absoluto sucesso”, disse.

Conheça a programação do evento desta noite, saindo da Pirâmide do Parque do Povo, a partir das 18h

– Desfile Natalino (com a participação da Trupe, Papai Noel, O Quebra-Nozes, Orquestra Lira, Patinadores e muito mais);

– Filarmônica Epitácio Pessoa;

– Edra Veras e Jalles Franklin convidam: Adyson Veras, Tiago Henrique, Carlos Leonardo, Luís Fernando e Júlia Hadassa.