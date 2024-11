Prefeito de Campina Grande destaca crescimento do Natal Iluminado

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, anunciou abertura do Natal Iluminado 2024 no Polo do Açude Velho, marcando o início de uma programação que promete movimentar a cidade por mais de 40 dias. O evento, que já se consolidou como um dos principais atrativos da região, traz como destaque a ampliação de espaços e a integração entre cultura, economia e lazer.

Segundo Bruno, o Natal Iluminado passou de uma decoração tradicional para um grande evento, com impacto direto na geração de emprego e renda. “Nós temos 100 comerciantes. No passado, eram 40 comerciantes fixos. Agora, são 50 fixos e 50 ambulantes. Transformamos o Natal Iluminado, que era apenas iluminação, em um evento completo, que proporciona movimentação econômica na cidade. Isso significa empregos e renda para centenas de famílias”, ressaltou.

A programação do Natal Iluminado se expande por diversos polos da cidade, como o Parque Evaldo Cruz e o Parque Linear da Avenida Dinamérica, além de eventos nos distritos de Galante, São José da Mata e Catolé de Boa Vista. O prefeito enfatizou a pluralidade do evento, que conta com apresentações culturais variadas, como corais, grupos folclóricos e filarmônicas.

Bruno destacou ainda a atenção especial à organização e acessibilidade, fator que ele considera crucial para o sucesso do evento. “Desde 2021, quando trouxemos o polo principal para o Açude Velho, conseguimos proporcionar uma experiência melhor para todos, com maior facilidade de estacionamento e transporte público. É um evento pensado para todas as pessoas, independentemente de sua região ou poder aquisitivo”, explicou.