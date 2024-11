A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande anunciou oficialmente o início do Natal Iluminado 2024 , trazendo ao público um espetáculo de luzes e atrações. O evento começou com a abertura do Polo Gastronômico do Açude Velho, que conta com novidades para encantar moradores e turistas.

“Estamos aqui hoje dando esse pontapé inicial. Muitas pessoas se perguntaram se o Açude Velho não iria compor o Natal Iluminado desta edição. Muito pelo contrário, do Papai Noel, o túnel de luzes para mantermos a tradição”, destacou a secretária de Desenvolvimento.

A programação oficial continuará na próxima segunda-feira, 2 de dezembro, às 18h, com o acendimento das luzes no Parque Evaldo Cruz e no Polo Gastronômico do Parque do Povo, marcando a inauguração de mais um espaço para celebração natalina.

Por que o adiamento no Parque Evaldo Cruz?

Inicialmente, a abertura dos dois polos estava prevista para acontecer simultaneamente no dia 27. No entanto, imprevistos atrasaram a inauguração do Parque Evaldo Cruz.

“Estava dentro do planejamento acontecer tudo hoje. Porém, devido à ausência de alguns materiais por parte da empresa contratada e também dos furtos registrados durante a montagem, planejamos adiar a montagem para garantir que tudo esteja completo”, explicou a sexretária.

Novidades no Natal Iluminado 2024

Além dos espaços tradicionais, a edição deste ano apresenta novas atrações, como a integração do Parque Linear do Dinamérica, que contará com uma árvore de Natal de 15 metros. Os distritos de Campina Grande também foram incluídos na programação, com cerca de 20 pontos de iluminação e eventos especiais organizados pela Secretaria de Cultura.

“O maior diferencial deste ano é a Vila Gastronômica no Parque do Povo, localizada na parte superior do espaço, que será ainda mais atrativa com o tema natalino. Estamos criando uma experiência completa, com gastronomia e apresentações culturais”, ressaltou a secretária.

No Polo Gastronômico do Açude Velho, além da diversidade de opções culinárias, o espaço oferece um palco para apresentações culturais, como cantatas natalinas, corais e balés.