Com o espírito natalino e a solidariedade em alta, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Campina Grande iniciou mais uma edição da campanha SAMU Noel, destinada à arrecadação de brinquedos para crianças carentes da cidade. A coordenadora de enfermagem do SAMU, Alana Renally Cavalcante, destacou a importância da iniciativa em entrevista à Rádio Caturité FM.

“Estamos realizando mais uma campanha do SAMU Noel. Todos os anos arrecadamos brinquedos novos e seminovos, limpos e em bom estado de conservação. Temos alguns pontos de coleta na cidade para facilitar a doação da população, como na STTP, no Corpo de Bombeiros, na base do SAMU, nas UPAs do Alto Branco e de Dinamérica, além da Igreja Congregacional, próximo ao viaduto”, explicou Alana.

As doações serão recebidas até o dia 12 de dezembro, e os brinquedos arrecadados serão distribuídos prioritariamente para crianças em situação de vulnerabilidade, como as da favela do Papelão e alunos da Escola do Autista. Além dos brinquedos, a campanha inclui uma programação especial.

“Juntamente com o Papai Noel, levamos os brinquedos e promovemos uma festinha com lanche para as crianças. É um momento de alegria que faz toda a diferença para famílias que não têm condições de comprar um presente”, ressaltou.

A campanha, que já acontece há mais de cinco anos, tem registrado um número expressivo de doações, com média entre 300 e 400 brinquedos arrecadados em cada edição. Este ano, a expectativa é superar esse número, contando com a solidariedade da população e parcerias com lojistas.

Alana reforçou que a campanha envolve toda a equipe do SAMU, incluindo condutores, enfermeiros e médicos, e destacou o valor das contribuições individuais: “Se puder comprar e doar, é o ideal. Um brinquedo pode parecer pouco, mas para uma criança, é um sonho que se realiza”, pontuou.