Samu de Campina Grande realiza campanha de arrecadação de brinquedos

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) Regional de Campina Grande, deu início à campanha anual de arrecadação de brinquedos destinados às crianças das comunidades carentes do município.

A ação Samu Noel visa arrecadar brinquedos novos e seminovos, que serão entregues durante o período natalino, promovendo um momento de alegria e solidariedade para as crianças que mais necessitam.

As doações podem ser feitas até o dia 12 de dezembro e os brinquedos devem estar em bom estado de conservação. Para facilitar a participação da população, diversos pontos de arrecadação foram disponibilizados, como a sede do Samu as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Dinamérica e Alto Branco, além do Batalhão do Corpo de Bombeiros.

Este ano, a campanha segue o mesmo objetivo dos anos anteriores, que já resultaram na distribuição de mais de 300 mil brinquedos para as comunidades mais vulneráveis de Campina Grande. A Prefeitura convida a população a colaborar com essa causa nobre, que busca levar mais felicidade e esperança às crianças da cidade.

A campanha é uma importante ação de solidariedade e reflete o compromisso da administração municipal com o bem-estar social e a promoção de uma infância mais digna e feliz para todos.