Vídeo: CEO da Advantage comemora inauguração da Sala Vip do Aeroporto de Campina Grande

Na última terça-feira (12), o Aeroporto Presidente João Suassuna, em Campina Grande, recebeu a inauguração de sua nova Sala Vip, um espaço exclusivo destinado a proporcionar mais conforto e comodidade aos passageiros. A cerimônia contou com a presença de Rute Woitechen, CEO da Advantage VIP Lounge, responsável pela construção do ambiente.

Rute destacou a importância do novo serviço para a cidade, ressaltando que a sala foi projetada com “todo carinho” para Campina Grande. “Sabemos que aqui acontece a maior festa do Brasil, o Maior São João do Mundo, e já estava mais do que na hora de a cidade contar com um serviço de alta qualidade para seus turistas e viajantes”, afirmou a executiva.

A Advantage VIP Lounge, que iniciou suas operações em Curitiba, tem se expandido rapidamente pelo Brasil e, com a inauguração de Campina Grande, chega a 19 salas VIP planejadas para todo o território nacional. Com esse crescimento, a empresa busca atender a uma demanda crescente por serviços de alto padrão em aeroportos de várias regiões.

