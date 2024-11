O Aeroporto João Suassuna, em Campina Grande, passa a contar, a partir desta semana, com um espaço exclusivo para quem busca conforto e qualidade antes do embarque. A CEO da VIP Advantage, Rute Scheliga, falou sobre as inovações e o conceito por trás da nova sala, que pretende elevar a experiência de viagem para os passageiros que passam pelo terminal.

A sala VIP traz diferenciais como poltronas confortáveis, mármores de alta qualidade e um ambiente sofisticado, além de um serviço de buffet completo com opções para café da manhã, almoço e jantar.

“Criamos esse ano uma sala VIP com o Fast Track, onde você acessa a sala VIP, passando pelo raio X exclusivo dentro da sala VIP, e isso faz toda a diferença no momento do embarque”, explicou Rute.

O espaço ainda conta com banheiros exclusivos e acessibilidade para cadeirantes, além de oferecer uma seleção de bebidas variadas, incluindo vinhos e cervejas. A sala VIP estará aberta diariamente sendo acessível tanto para portadores de cartões de crédito com benefícios, quanto para quem deseja comprar o acesso diretamente no balcão.

Para Rute, a sala VIP de Campina Grande representa a visão de proporcionar uma experiência de alto nível.

Assista as declarações: