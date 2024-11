Governo da Paraíba lamenta falecimento de Margarida da Mota Rocha

O governador em exercício, Adriano Galdino, lamentou profundamente o falecimento da ex-presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Campina Grande, Margarida da Mota Rocha, ocorrido na tarde desta sexta-feira (15). Ela tinha 95 anos e morreu em decorrência de um câncer.

Natural de Campina Grande, Margarida da Mota Rocha foi professora e exerceu o cargo de secretária de Educação do município, além de ser uma das primeiras mulheres a advogar na cidade e contribuir na idealização do maior São João do Mundo.

Ela também foi uma das fundadoras da Apae da Rainha da Borborema, instituição que dirigiu em três momentos distintos, se afastando do cargo há cerca de um mês.

O governador em exercício, Adriano Galdino, destacou o trabalho social que Margarida Mota desenvolveu ao longo de sua vida e externou seu pesar a todos os familiares, amigos e colaboradores da Apae.

“Margarida deixa um grande legado e ensinamentos a todos nós porque teve uma vida dedicada a ajudar o próximo. Que neste momento de profunda tristeza e luto, Deus conforte o coração de familiares e amigos”, disse.

O velório de Margarida da Mota Rocha terá início às 23h desta sexta-feira, no Teatro Municipal Severino Cabral, no Centro de Campina Grande. O sepultamento ocorrerá no sábado (16), às 15h, no cemitério do bairro do Velame. Ela deixa oito filhas biológicas, uma filha de criação, 19 netos e 10 bisnetos.