Morreu nesta sexta-feira, em Campina Grande, a professora Margarida da Mota Rocha, aos 95 anos.

A ´professora Margarida´, como era carinhosamente chamada, foi secretária de Educação da Prefeitura de Campina Grande na década de 1980 e presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) da cidade.

A ex-titular da SEC-CG nasceu em 1929 em Campina Grande. Foi uma das primeiras mulheres advogadas da cidade, formada pela Faculdade de Direito do Recife (PE). Mas abraçou a vocação de atuar no universo da educação.

Ela fez parte da equipe que idealizou ´O Maior São João do Mundo´, ao lado do radialista e ex-secretário de Cultura Eraldo César, e do ex-prefeito Ronaldo Cunha Lima.

A professora Margarida deixa oito filhas biológicas, uma filha de criação, 19 netos e 10 bisnetos.

O velório começará às 23 horas desta sexta-feira, no Teatro Municipal Severino Cabral.

O sepultamento ocorrerá neste sábado, às 15h, no cemitério do Campo Santo Parque da Paz.