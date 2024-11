Abastecimento de água é retomado em João Pessoa, Cabedelo e Conde

Na madrugada desta sexta-feira (1º), o abastecimento de água em João Pessoa, Cabedelo e Conde foi reativado após mais de 24 horas de interrupção, provocada pelo roubo de cabos de cobre da Estação Elevatória de Água Bruta de Gramame. A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) informou que o retorno da água às torneiras será gradual ao longo do dia.

A interrupção afetou cerca de 760 mil pessoas, com 80% de João Pessoa e todos os territórios de Conde e Cabedelo impactados. Alguns bairros já amanheceram com água, e a previsão é que todos os locais recebam o abastecimento até o final do dia.

O gerente regional da Cagepa, Walace Oliveira, explicou que a estação possui quatro equipamentos de tratamento de água, mas a normalização do abastecimento pode ocorrer com apenas um deles. O primeiro equipamento foi colocado em funcionamento durante a madrugada, e o segundo foi religado por volta das 6h.

O presidente da Cagepa, Marcos Vinícius Fernandes Neves, estimou que o prejuízo total, considerando os custos com cabos e a perda de faturamento, ultrapassa R$ 1,5 milhão, embora os valores exatos só sejam conhecidos mais adiante. Ele ressaltou os impactos negativos que a interrupção causou na rotina da população.

Foram roubados 450 metros de cabos de cobre, pesando cerca de duas toneladas. De acordo com Neves, esses cabos são robustos e não estão facilmente disponíveis em lojas de material de construção, o que dificultou a reposição.

A Polícia Civil da Paraíba investiga o caso, acreditando que se trata de uma ação bem planejada e organizada.