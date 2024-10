Na madrugada desta quinta-feira (31), uma ação criminosa interrompeu o abastecimento de água em todo o município de Cabedelo e em diversos bairros de João Pessoa.

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) informou que uma interrupção foi causada por roubo de cabos de cobre da Estação Elevatória de Água Bruta de Gramame, atacada por um grupo de oito a dez criminosos que renderam uma equipe de manutenção.

O alto valor do cobre no mercado clandestino é apontado como o motivo do roubo.

A Polícia Civil da Paraíba foi acionada e está investigando o caso, enquanto equipes técnicas da Cagepa trabalham para substituir o cabeamento danificado e recuperar o equipado.

Confira onde falta água nesta quinta-feira (31)

Mangabeira I ao VII

Jardim Cidade Universitária

Conjunto Benjamim Maranhão

Miramar

Tambauzinho

Castelo Branco

Cabo Branco

Altiplano

Valentina de Figueiredo

Muçumagro

Paratibe

Boa Esperança

Jardim Luna

Pedro Gondim

Bancários

Cidade Recreio

José Américo

Água Fria

Polo Turístico

Distrito Industrial

Bairro das Indústrias

Jardim Veneza

Cidade Verde

Vieira Diniz

Ernani Sátiro

Costa e Silva

Tambaú

Manaíra

Bessa

Jardim Oceania

São José

Funcionários II, III e IV

Esplanada

Sepol

Grotão

João Paulo II

Geisel

Cristo

Rangel

Vale dos Palmeiras

Todo o município de Cabedelo