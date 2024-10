Abastecimento de água será retomado após roubo na Estação Elevatória de Gramame

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) montou uma força-tarefa para restabelecer o abastecimento de água em 48 bairros de João Pessoa, além das cidades de Conde e Cabedelo, depois do assalto à Estação Elevatória de Água Bruta de Gramame ocorrido na noite desta quarta-feira (30).

Técnicos das Regionais do Litoral e da Borborema, em Campina Grande, foram mobilizados para atuar em caráter emergencial na Estação de Gramame. A previsão é que até o início da madrugada desta sexta-feira (1) os serviços sejam concluídos e, a partir de então, o abastecimento comece a ser restabelecido gradativamente ao longo do dia.

De acordo com o levantamento realizado pela Gerência Regional do Litoral, os bandidos roubaram 450 metros de fios de cobre, causando um prejuízo de R$ 180 mil. No entanto, com a paralisação na distribuição de água, a Cagepa deixa de arrecadar aproximadamente R$ 1,7 milhão, sem contar no prejuízo imensurável para os quase 700 mil clientes afetados.

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (31), a Cagepa contratou emergencialmente o material, que está sendo trazido da cidade de Recife-PE para que seja iniciada a reposição.

A equipe de manutenção da Cagepa foi rendida por volta das 21h da quarta-feira (30). Os ladrões chegaram à Estação de Água Bruta de Gramame em um caminhão que, posteriormente, foi utilizado para transportar os fios roubados. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra o Patrimônio.

Os locais afetados pela falta de água nesta quinta-feira (31) são: Mangabeira I ao VII, Jardim Cidade Universitária, Conjunto Benjamim Maranhão, Miramar, Tambauzinho, Castelo Branco, Cabo Branco, Altiplano, Valentina de Figueiredo, Muçumagro, Paratibe, Boa Esperança, Jardim Luna, Pedro Gondim, Bancários, Cidade Recreio, José Américo, Água Fria, Polo Turístico, Distrito Industrial, Bairro das Indústrias, Jardim Veneza, Cidade Verde, Vieira Diniz, Ernani Sátiro, Costa e Silva, Tambaú, Manaíra, Bessa, Jardim Oceania, São José, Funcionários II, III e IV, Esplanada, Sepol, Grotão, João Paulo II, Geisel, Cristo, Rangel e Vale dos Palmeiras, em João Pessoa, além dos municípios de Cabedelo e Conde.

Mais informações sobre os serviços prestados pela Cagepa podem ser obtidas pelo telefone 115, WhatsApp (83) 98198-4495 ou no site www.cagepa.pb.gov.br.